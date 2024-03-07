"Победитель — Путин". Туск обратился к ЕС из-за ситуации на границе с Украиной. Ошибка Европы, которая дорого ей обойдется

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе© РИА Новости / Алексей Никольский Вчера 7,2K прочитали Торговый конфликт между Польшей и Украиной сыграл на руку президенту России Владимиру Путину, хотя не он спровоцировал эту ситуацию, пишет Politico.