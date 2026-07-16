Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна пройдет в Москве с 18 по 26 июля

В Москве с 18 по 26 июля пройдет V Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В программу войдут музыкальные и танцевальные выступления, кинопоказы, гастрономические проекты, лекции, творческие мастер-классы и семейные мероприятия.
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