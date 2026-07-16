МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна пройдет в Москве с 18 по 26 июля

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна пройдет в Москве с 18 по 26 июля

В Москве с 18 по 26 июля пройдет V Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В программу войдут музыкальные и танцевальные выступления, кинопоказы, гастрономические проекты, лекции, творческие мастер-классы и семейные мероприятия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии