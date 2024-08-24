Мали объявило о состоянии национального бедствия из-за наводнения

В пятницу, 23 августа, в Мали было объявлено о введении режима национального бедствия из-за наводнений, в результате которых с начала сезона дождей погибли 30 человек и пострадали более 47 000 человек, говорится в заявлении совета министров страны.
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