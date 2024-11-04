Опрос AtlasIntel: Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах

Кандидат от республиканцев на будущих президентских выборах США Дональд Трамп продолжил лидировать в всех колеблющихся штатах, передает РИА Новости результаты опроса исследовательской компании AtlasIntel.
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