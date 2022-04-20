Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области приняли участие в сдаче крови, приуроченной к Национальному дню донора

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области приняли участие в сдаче крови, приуроченной к Национальному дню донора

Сотрудники полиции Самарской области регулярно принимают участие в акциях по сбору крови, так как не понаслышке знают, что своевременно оказанная помощь, в том числе переливание донорской крови, помогает спасти тысячи жизней.

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