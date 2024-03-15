Две ледовые переправы закрыли в Иркутской области за два дня

За два дня, 13-14 марта, в Иркутской области стало на две ледовые переправы меньше. В четверг из-за изменения структуры льда закрыли переправу в Боханском районе на Братском водохранилище, которая соединяла село Каменка и город Свирск.
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