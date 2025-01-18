Жители Великобритании и Франции считают украинцев людьми низшего сорта, выразил мнение в беседе с российскими силовиками пленный украинский пограничник, инспектор госпогранслужбы 2-й категории Александр Бычко.
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