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Пленный Бычко: британцы и французы считают украинцев людьми низшего сорта

Пленный Бычко: британцы и французы считают украинцев людьми низшего сорта

Жители Великобритании и Франции считают украинцев людьми низшего сорта, выразил мнение в беседе с российскими силовиками пленный украинский пограничник, инспектор госпогранслужбы 2-й категории Александр Бычко.

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