Анвар Гатиятулин: «Приходится взламывать плотную оборону, и мы эту стену пробили»

Фото: ak-bars.ru Наставник казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после домашнего поражения от «Автомобилиста» (3:2 ОТ) на своём льду объяснил, почему команда тяжело начинает игры в серии 1/8 финала Кубка Гагарина с екатеринбургской командой.