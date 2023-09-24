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Яннис Адетокумбо приступил к тренировкам с Хакимом Оладжувоном

Яннис Адетокумбо приступил к тренировкам с Хакимом Оладжувоном

Звезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо встретился и начал тренировочный процесс c двукратным чемпионом и членом Зала славы Хакимом Оладжувоном.

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