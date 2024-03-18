Адвокат Калинов: организаторам тура на Камчатке может грозить до 10 лет тюрьмы

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью "Газете.Ru" заявил, что в ходе установления деталей пропажи без вести двух членов экскурсионной группы на Камчатке после схода лавины может быть возбуждено дело о ненадлежащем оказании услуг.
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