Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые из-за «активности» России

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые ранее в связи с «активностью» России у границы республики, сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши 9 июня в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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