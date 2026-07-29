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МИД Нигерии обвинил власти ЮАР в соучастии в нападениях на мигрантов

МИД Нигерии обвинил власти ЮАР в соучастии в нападениях на мигрантов

Нежелание или неспособность госструктур ЮАР решить проблему ксенофобских нападений на мигрантов ставит вопрос о соучастии самого государства в этих инцидентах, заявил глава МИД Нигерии Сола Эниканолайе 28 июля, сообщает местное издание Punch.

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