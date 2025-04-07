"Могут выгнать в два счёта отовсюду": Соседов боится остаться без работы из-за Кудрявцевой

Кудрявцева та ещё дрянь, много о себе, шлюхе, мнящей.

Амара Карпова

Далеко зашла эта грязная, немытая проститутка с трассы под именем лера🤮💩СТАРУХЕ пора уже на пенсию💯🤬скоро ей даже не помогут силиконы, ботокс и полутонна штукатуры😭старая шлюха🤮