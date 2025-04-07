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Царьград

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"Могут выгнать в два счёта отовсюду": Соседов боится остаться без работы из-за Кудрявцевой

"Могут выгнать в два счёта отовсюду": Соседов боится остаться без работы из-за Кудрявцевой

Музыкальный критик Соседов уверяет, что не имеет таких полезных связей, как большая часть русского шоу-бизнеса.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Кудрявцева  та  ещё  дрянь, много о себе, шлюхе, мнящей.
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18 час.
Амара Карпова
Далеко зашла эта грязная, немытая проститутка с трассы под именем лера🤮💩СТАРУХЕ пора уже на пенсию💯🤬скоро ей даже не помогут силиконы, ботокс и полутонна штукатуры😭старая шлюха🤮
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17 час.
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