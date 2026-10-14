В «Лаборатория Касперского» предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают россиянам письма от имени официальных ведомств о якобы имеющейся налоговой задолженности, прикрепляя к ним файл с вредоносным архивом, открыв который можно заразить устройство троянским ПО.