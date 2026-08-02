НПЗ Кулеви в Грузии меняет нефть из России на сырье Ливии и Казахстана

НПЗ в Кулеви (Грузия) начал экстренную перестройку своей сырьевой базы, пытаясь сохранить доступ к международным рынкам после решения Евросоюза включить предприятие в санкционный список за переработку российской нефти.
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