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НПЗ Кулеви в Грузии меняет нефть из России на сырье Ливии и Казахстана

НПЗ Кулеви в Грузии меняет нефть из России на сырье Ливии и Казахстана

НПЗ в Кулеви (Грузия) начал экстренную перестройку своей сырьевой базы, пытаясь сохранить доступ к международным рынкам после решения Евросоюза включить предприятие в санкционный список за переработку российской нефти.

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