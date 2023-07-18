Медведев на фоне атаки на Крымский мост призвал к "негуманным методам" против террористов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Вчера 395 прочитали Как подчеркнул зампред Совбеза РФ, опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями МОСКВА, 17 июля.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Вчера 395 прочитали Как подчеркнул зампред Совбеза РФ, опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями МОСКВА, 17 июля.
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