Далай-лама раскрыл секрет счастья

Помощь другим делает человека счастливее, также нужно стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение, ведь мир на земле можно построить, если он есть в душе, посоветовал Далай-лама XIV в поздравлении с наступающим 2024 годом.
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