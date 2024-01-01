Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Далай-лама раскрыл секрет счастья

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Помощь другим делает человека счастливее, также нужно стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение, ведь мир на земле можно построить, если он есть в душе, посоветовал Далай-лама XIV в поздравлении с наступающим 2024 годом.

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