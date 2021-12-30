Внимание!!! Управление муниципального контроля Администрации города Керчи информирует

Согласно постановления администрации города Керчи от 27.12.2021 г. № 1977/1-п «О демонтаже (сносе) нестационарного объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, указанного в заключении комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым № 102», принято решение о демонтаже (сносе) одного нестационарного объекта, а именно:- металлический гараж, расположенный по адресу: Республика Крым, г.