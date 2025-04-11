Путин преподал урок дипломатии Зеленскому, который поругался с Трампом

Президент Владимир Путин использовал дипломатический прием — пригласил спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербург не только для проведения переговоров, но и для знакомства с культурной столицей России.
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