На актрису Троянову* могут завести уголовное дело за угрозы в адрес Путина

Председатель движения «Зов народа» Зайцев инициировал обращения в СК РФ и прокуратуру по этому случаю Актрису Яну Троянову* могут привлечь к уголовной ответственности за высказывания о «мечте убить» президента России Владимира Путина.
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