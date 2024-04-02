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Петербургский дневник

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На актрису Троянову* могут завести уголовное дело за угрозы в адрес Путина

На актрису Троянову* могут завести уголовное дело за угрозы в адрес Путина

Председатель движения «Зов народа» Зайцев инициировал обращения в СК РФ и прокуратуру по этому случаю Актрису Яну Троянову* могут привлечь к уголовной ответственности за высказывания о «мечте убить» президента России Владимира Путина.

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Комментарии
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Николай Николаевич
Кто такая?
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15 час.
Сергей Oблезов
Кому нужны эти понты? Такие должны уничтожаться!
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12 час.
ВМ
Владимир Моргунов
РОЖА-СПИВШЕЙСЯ ДОЯРКИ !!!
Ответить
31 мин.

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