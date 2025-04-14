Микки Рурк позволил себе непристойный жест на публике

Актер устроил целую серию кандалов в Британии Фото: открытые источники Вскоре после того, как его выгнали из дома Celebrity Big Brother за неподобающее поведение, актер Микки Рурк вновь был запечатлен с неподобающим жестом, сообщает Daily Mail.
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