Захарова иронично отреагировала на заявление киевских властей о том, что «Орешника» не существует

МОСКВА, 24 ноября, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который считает, что «нет никаких «Орешников» в России».
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