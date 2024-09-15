Доступные средства, которые помогут убрать жирное пятно с куртки

Даже при аккуратном обращении с одеждой мы не застрахованы от появления жирных пятен. Но не стоит расстраиваться, ведь существует множество эффективных методов, позволяющих избавиться от этих неприятных следов.
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