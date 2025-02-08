Злостный нарушитель ПДД устроил смертельную аварию в Иркутской области

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Один человек погиб и еще один пострадал при столкновении отечественной "Лады Гранты" и большегруза в Братском районе Иркутской области, сообщает 8 февраля госавтоинспекция региона.
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