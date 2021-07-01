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Свыше Т1,5 млрд обязали вернуть «КазТрансГаз Аймак» потребителям Кызылординской области

Свыше Т1,5 млрд обязали вернуть «КазТрансГаз Аймак» потребителям Кызылординской области

Кызылорда. 1 июля. КазТАГ – Свыше Т1,5 млрд обязали вернуть АО «КазТрансГаз Аймак» (КТГА) потребителям Кызылординской области, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) министерства национальной экономики.

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