Юрий Андропов: тайны происхождения и семейные трагедии самого загадочного генсека Ирина Валькова9 февраля 1984 года ушел из жизни Юрий Владимирович Андропов — один из самых загадочных лидеров Советского Союза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии