Рамблер
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рамблер

28 подписчиков

Лолита назвала альтернативные источники доходов после отмены концертов

После участия в скандальной «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой некоторые гости мероприятия столкнулись с серьезными проблемами, одна из участниц, певица Лолита Милявская, была вынуждена отменить свои концерты по всей России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх