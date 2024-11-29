Cerebras установил новый мировой рекорд в молекулярной динамике

Cerebras установил новый мировой рекорд в молекулярной динамикеСтартап Cerebras Systems в сотрудничестве с исследователями из Сандийской, Ливерморской и Лос-Аламосской национальных лабораторий установил еще один мировой рекорд и совершили важный прорыв в моделировании молекулярной динамики (МД), следует из сообщений компании.