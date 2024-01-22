Историк Крушельницкий: под указ Путина о госсобственности попадет часть Ниццы

Российской империи принадлежали владения в Ницце и Париже, счета в Швейцарии и Великобритании. Указ о поиске и юридической защите госсобственности распространится на объекты недвижимости, лесные массивы, заводы и сквер за рубежом, заявил РБК кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий.