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Историк Крушельницкий: под указ Путина о госсобственности попадет часть Ниццы

Историк Крушельницкий: под указ Путина о госсобственности попадет часть Ниццы

Российской империи принадлежали владения в Ницце и Париже, счета в Швейцарии и Великобритании. Указ о поиске и юридической защите госсобственности распространится на объекты недвижимости, лесные массивы, заводы и сквер за рубежом, заявил РБК кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий.

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Комментарии
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as
alla sergeyeva
Неожиданно,но приятно .Главное,чтобы всё получилось.
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21 час.

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