Иран и Оман договорились о разделе доходов от судоходства в Ормузском проливе

Иран и Оман достигли новых договоренностей по Ормузскому проливу. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил, что стороны определили доли в водах пролива и условия распределения доходов от судоходства.
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