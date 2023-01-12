Царьград

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Бойцы Пригожина подтвердили смерть без вести пропавших британских боевиков

Бойцы Пригожина подтвердили смерть без вести пропавших британских боевиков

Ранее в линию компании “Вагнер” поступал звонок с просьбой найти Эндрю Бэгшоу и Кристофера ПэрриВ пресс-службе основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина рассказали, что в освобождённом городе Соледаре бойцы нашли иностранных наёмников — мёртвыми.

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