Бойцы Пригожина подтвердили смерть без вести пропавших британских боевиков

Ранее в линию компании “Вагнер” поступал звонок с просьбой найти Эндрю Бэгшоу и Кристофера ПэрриВ пресс-службе основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина рассказали, что в освобождённом городе Соледаре бойцы нашли иностранных наёмников — мёртвыми.