Северо-Осетинский университет выплатит выпускникам по 110 тыс. рублей

Десять выпускников Северо-Осетинского государственного университета получат по 110 тысяч рублей. Университет оказывает всестороннюю поддержку, включая помощь в трудоустройстве и оформление документов, для детей, оставшихся без попечения родителей.
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