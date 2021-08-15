РЕН ТВ Новости

194 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Шотландии детям позволили менять пол без разрешения родителей

В Шотландии детям позволили менять пол без разрешения родителей

Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Pixabay. Шотландское правительство опубликовало рекомендации для педагогов, которые содержат отказ от запрета на самостоятельную смену пола детьми в возрасте четырех лет и старше.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх