В Шотландии детям позволили менять пол без разрешения родителей

Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Pixabay. Шотландское правительство опубликовало рекомендации для педагогов, которые содержат отказ от запрета на самостоятельную смену пола детьми в возрасте четырех лет и старше.
Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Pixabay. Шотландское правительство опубликовало рекомендации для педагогов, которые содержат отказ от запрета на самостоятельную смену пола детьми в возрасте четырех лет и старше.
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