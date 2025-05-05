Эксперт Косарев объяснил, откуда берется идеология терроризма

Она вырастает из радикального национализма Большинство из того, что люди называют террористической идеологией, вырастает из радикальных идей национализма, сказал РИАМО эксперт в области IT и кибербезопасности, кандидат политических наук, автор диссертации о «Социализации молодежи» Борис Косарев.