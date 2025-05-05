НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя
    ждали... кто победит,,, теперь точно будут ставить... А помнится,все режиссеры отказались ставить кинофильм о СВО по ...В Малом театре пл...
  • Александр Корякин
    Перед кем пргибаться изволите???В Московском райо...
  • александр мозговой
    Очухались... Пора бы уж... Или только можем спектакли с участием предателей устраивать и всяческого сброда..В Малом театре пл...

Эксперт Косарев объяснил, откуда берется идеология терроризма

Эксперт Косарев объяснил, откуда берется идеология терроризма

Она вырастает из радикального национализма Большинство из того, что люди называют террористической идеологией, вырастает из радикальных идей национализма, сказал РИАМО эксперт в области IT и кибербезопасности, кандидат политических наук, автор диссертации о «Социализации молодежи» Борис Косарев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх