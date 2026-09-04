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Татар-информ

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30 млн рублей на сельские дворы заработала молодежь РТ на конкурсе «Я в агро»

30 млн рублей на сельские дворы заработала молодежь РТ на конкурсе «Я в агро»

Республика по итогам года продемонстрировала высокие результаты сразу в нескольких федеральных и окружных молодежных проектах.

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