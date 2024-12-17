Житель Смоленска через суд смог добиться компенсации за задержку зарплаты и моральный вред

Мужчина работал на кабельном заводе “КИТ” Смолянин подал иск к ОООКабельный завод “КИТ” с требованием взыскать зарплату с апреля по август этого года в размере 239 395 рублей, компенсации за ее задержку, а также морального вреда.
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