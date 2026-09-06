Фильм "Буратино" представят на Неделе детского кино в Австрии

Российские фильмы покажут в рамках Недели детского кино в Австрии. Об этом сообщает РИА Новости.Событие пройдет с 7 по 12 сентября на трех площадках: в Российском центре науки и культуры в Вене, русскоязычной школе «Меридиан» в Вене и в русскоязычной школе в Линце.