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Газета.ру

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Фильм "Буратино" представят на Неделе детского кино в Австрии

Фильм "Буратино" представят на Неделе детского кино в Австрии

Российские фильмы покажут в рамках Недели детского кино в Австрии. Об этом сообщает РИА Новости.Событие пройдет с 7 по 12 сентября на трех площадках: в Российском центре науки и культуры в Вене, русскоязычной школе «Меридиан» в Вене и в русскоязычной школе в Линце.

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