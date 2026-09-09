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Антифашист

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«Рамштайн» подбросил Украине оружия: партнеры объявили новые миллионные пакеты

«Рамштайн» подбросил Украине оружия: партнеры объявили новые миллионные пакеты

По итогам 36-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которое прошло в дистанционном формате под председательством министров обороны Великобритании и Германии, партнеры Киева объявили о новых пакетах военной поддержки.

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