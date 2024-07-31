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МИД России осудил убийство главы политбюро ХАМАС

МИД России осудил убийство главы политбюро ХАМАС

Россия решительно осуждает убийство главы палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин в ходе брифинга.

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