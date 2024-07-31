МИД России осудил убийство главы политбюро ХАМАС

Россия решительно осуждает убийство главы палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин в ходе брифинга.
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