МИД: Россия обеспокоена ухудшением военно-политической обстановки в Йемене

Страна и люди

Россия обеспокоена резкой деградацией военно-политической обстановки в Йемене, в результате которой обстрелам подверглись объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, расположенные в юго-западных провинциях Саудовской Аравии, заявили в МИД РФ.