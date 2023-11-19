Два автомобиля сгорели при столкновении на трассе Алматы - Хоргос. ВИДЕО

Авария произошла 18 ноября с участием двух Ауди близ Жаркента, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жетысуской области, автомобили столкнулись на 336 километре трассы Алматы-Хоргос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии