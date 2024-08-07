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Якуба Уаттара перейдет из «Монако» в «Париж»

По информации BeBasket, защитник (32 года, 191 см) покинет «Монако» и подпишет контракт с «Парижем». Уаттара провел 8 из последних 9 сезонов в «Монако», но присоединится к дебютанту Евролиги, который готов предложить ему более важную роль.

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