Якуба Уаттара перейдет из «Монако» в «Париж»

По информации BeBasket, защитник (32 года, 191 см) покинет «Монако» и подпишет контракт с «Парижем». Уаттара провел 8 из последних 9 сезонов в «Монако», но присоединится к дебютанту Евролиги, который готов предложить ему более важную роль.