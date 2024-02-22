В США предрекли Украине потерю еще больших территорий

ВАШИНГТОН, 22 февраля, ФедералПресс. Украина может лишиться большего количества территорий, если не инициирует процесс мирных переговоров с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
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