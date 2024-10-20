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Царьград

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Как выстраивать на равных отношения с новым Китаем? Путин дал мастер-класс миру

Как выстраивать на равных отношения с новым Китаем? Путин дал мастер-класс миру

На встрече президента России Владимира Путина со СМИ стран-участниц БРИКС первый вопрос был задан представителя китайского CGTN, второй отдан арабским коллегам.

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