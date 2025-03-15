"Чтобы душа не попала к ней в рабство": детали убийства старушки в Петербурге

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Убийство 70-летней пенсионерки-цыганки в Санкт-Петербурге совершил житель города, который боялся, что его душа "попадет к ней в рабство", сообщили в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Северной столицы.