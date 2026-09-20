С помощью двумерных магнитов физики превратили микроволны в свет

Многие современные ведущие квантовые процессоры работают на микроволновых сигналах, тогда как свет гораздо лучше подходит для передачи информации на большие расстояния по оптоволокну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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