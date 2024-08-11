Новосибирск стал самым холодным городом-миллионником 11 августа

Прогноз погоды в Новосибирске на 11 августа подготовили аналитики Яндекс Погоды. Они изучили данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснили, какая температура ожидает жителей Новосибирска 11 августа и в начале недели.