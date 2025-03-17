«Крым не принадлежит России»: Турция хочет отдать полуостров Украине?

Турция отказываться признавать факт воссоединения Крыма с Россией. Анкара не признает существующее положение дел на полуострове и подтверждает свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
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