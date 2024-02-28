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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Деловой кластер с клубом киберспорта и пешеходной улицей появится в центре Москвы к 2026 году

Деловой кластер с клубом киберспорта и пешеходной улицей появится в центре Москвы к 2026 году

Также будет возведен пешеходный мост над железнодорожными путями Планируется завершить строительство делового кластера возле Белорусской площади к 2026 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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