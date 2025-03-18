СМИ: Киев напуган - Трамп может отдать Путину часть Одессы

людмила пригарина

"Трамп может отдать Путину часть Одессы" Простите великодушно,но я этого не поняла. Где Трамп и где Одесса? Какое ему вообще дело до наших территорий? Кто он для нас? Почему Президент США решает нашу судьбу ничего не понимая в истории и конфликте? Кто он для нас? Может нам давно пора самоиндефицироваться как самодостаточной стране, РОССИИ, а не "мотаться" как г... в проруби, заглядывая каждому встречному-поперечному заискивающе в рот? Я понимаю что уже ничего не смыслю в происходящем от которого зависит напрямую наше будущее, но ответов на свои сомнения я найти пока не могу. Поясните,мы кто и когда это произошло?