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СМИ: Киев напуган - Трамп может отдать Путину часть Одессы

СМИ: Киев напуган - Трамп может отдать Путину часть Одессы

В преддверии нового разговора российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа все больше увеличивается количество предположений относительно сути их беседы.

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Комментарии
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людмила пригарина
&quot;Трамп может отдать Путину часть Одессы&quot; Простите великодушно,но я этого не поняла. Где Трамп и где Одесса? Какое ему вообще дело до наших территорий? Кто он для нас? Почему Президент США решает нашу судьбу ничего не понимая в истории и конфликте? Кто он для нас? Может нам давно пора самоиндефицироваться  как самодостаточной стране, РОССИИ, а не &quot;мотаться&quot; как г... в проруби, заглядывая каждому встречному-поперечному  заискивающе в рот? Я понимаю что уже ничего не смыслю в происходящем от которого зависит напрямую наше будущее, но ответов на свои сомнения я найти пока не могу. Поясните,мы кто и когда это произошло?
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